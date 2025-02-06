عدوان: على حزب الله أن يعلم أنّه سيتواجد في حكومة مصمّمة على تنفيذ القرارات الدوليّة وهذا عهدُ نواف سلام لنا وإلا فنحن لا نريد أن نكون في الحكومة (MTV)

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