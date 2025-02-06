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عدوان: على حزب الله أن يعلم أنّه سيتواجد في حكومة مصمّمة على تنفيذ القرارات الدوليّة وهذا عهدُ نواف سلام لنا وإلا فنحن لا نريد أن نكون في الحكومة (MTV)

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:27
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