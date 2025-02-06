"لبنان 24": الصليب الأحمر والجيش يعملان على عملية تسلم واستلام أسرى عند نقطة القاع بعد الاشتباكات التي دارت بين مسلحي الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من عشائر البقاع

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