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نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: إقامة الدولة الفلسطينية هي جائزة للإرهاب خاصة بعد هجوم السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:53
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