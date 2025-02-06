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رئيس دولة الإمارات: شهدت مع الرئيس الفرنسي توقيع "إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي"

Lebanon 24
06-02-2025 | 16:07
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