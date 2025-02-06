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الجيش الإسرائيلي في بيان: استهداف موقعين عسكريين يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان

Lebanon 24
06-02-2025 | 17:50
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