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غالانت: بالنسبة لعملية "البيجر" فقد تم الإعداد لها قبل سنوات من الحرب وفي 11 تشرين الاول 2023 كانت جاهزة للتشغيل
Lebanon 24
06-02-2025
|
22:09
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