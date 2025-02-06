Advertisement

أخبار عاجلة

غالانت: بالنسبة لعملية "البيجر" فقد تم الإعداد لها قبل سنوات من الحرب وفي 11 تشرين الاول 2023 كانت جاهزة للتشغيل

Lebanon 24
06-02-2025 | 22:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غالانت: لو قمنا بالعملية في 11 تشرين الاول لكان انفجار أجهزة "البيجر" سيقضي على آلاف من عناصر حزب الله
lebanon 24
07/02/2025 07:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"انفجارات البيجر ثانوية".. مفاجأة كبرى يُعلنها غالانت عن"أجهزة الراديو"!
lebanon 24
07/02/2025 07:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
من "البيجرز" إلى قصف الأنفاق والمنشآت.. ضابط في "حزب الله" يكشف تفاصيل الحرب مع إسرائيل
lebanon 24
07/02/2025 07:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت مخزناً للذخيرة قرب لبنان.. قصة مدينة سكنها "حزب الله" لسنوات
lebanon 24
07/02/2025 07:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:43 | 2025-02-07
00:28 | 2025-02-07
00:27 | 2025-02-07
00:23 | 2025-02-07
00:22 | 2025-02-07
00:21 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24