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يديعوت أحرونوت عن مصادر بالجيش: المسؤولون العسكريون يعتقدون أن حماس لا تزال تسيطر على غزة ما يصعب خطة التهجير

Lebanon 24
07-02-2025 | 01:13
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