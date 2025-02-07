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مدير المستشفيات الميدانية في غزة للتلفزيون العربي: لا وجود لأغطية وملابس شتوية في ظل منخض جوي بارد

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:22
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