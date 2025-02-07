Advertisement

أخبار عاجلة

خامنئي: إذا هاجم الأميركيون أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون تردد

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: خطة الترحيل قسرا استمرار لخطة مدروسة للكيان الاسرائيلي لمحو الشعب الفلسطيني بالكامل
lebanon 24
07/02/2025 13:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني لـ"سكاي نيوز": هناك أمل لدى الشعب الإيراني في التوصل إلى اتفاق مع الغرب يمكن أن يؤدي إلى رفع العقوبات وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران
lebanon 24
07/02/2025 13:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: إرادة الشعب الفلسطيني انتصرت على قنابل إسرائيل
lebanon 24
07/02/2025 13:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: كل المعادلات السياسية والحسابات المادية سحقت اليوم أمام الشعب في جنوب لبنان
lebanon 24
07/02/2025 13:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:38 | 2025-02-07
06:35 | 2025-02-07
06:20 | 2025-02-07
06:13 | 2025-02-07
06:11 | 2025-02-07
05:44 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24