Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوبّخ رئيس الاستخبارات العسكرية بعد تصريحاته ضد خطة ترامب

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمر بتوبيخ رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي... كاتس يمنع انتقاد مقترحات ترامب
lebanon 24
07/02/2025 14:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم: مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إلى جانب رئيس الاستخبارات العسكرية قدروا أن احتمال نجاح خطة ترامب بشأن غزة محدود
lebanon 24
07/02/2025 14:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الاستخبارات العسكرية قال إن خطة ترامب قد تشعل المنطقة
lebanon 24
07/02/2025 14:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الاستخبارات العسكرية حذر من عواقب خطة ترامب
lebanon 24
07/02/2025 14:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:38 | 2025-02-07
06:35 | 2025-02-07
06:20 | 2025-02-07
06:13 | 2025-02-07
06:11 | 2025-02-07
05:44 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24