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وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بالاستعداد لتنفيذ خطة خاصة بالخروج الطوعي لسكان غزة إلى دول حول العالم

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:49
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