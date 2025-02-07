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مصادر "اليونيفيل" لـmtv: أورتاغوس لن تترأس اجتماعًا للجنة المراقبة الدولية المكلفة متابعة اتفاق وقف إطلاق النار بل ستكون لها جولة في الجنوب

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:24
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