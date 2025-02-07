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باسيل: نناشد الرئيس المكلف تصحيح المسار فهو قادر على تشكيل حكومته بالعدل والوضع اليوم هو للتضامن وعدم جر البلد الى الصدام

Lebanon 24
07-02-2025 | 05:24
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