الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها

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