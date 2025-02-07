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قتيلان على الأقل بعد تحطم طائرة صغيرة فوق مركبات في شارع مزدحم في مدينة ساو باولو البرازيلية

Lebanon 24
07-02-2025 | 06:13
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