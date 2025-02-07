الرئاسة السورية: الرئيس الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني عبر فيه عن دعمه للخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة لسوريا على المستوى الشعبي والسياسي

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