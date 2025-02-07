Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": اجتماع الليلة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام هو للتشاور

Lebanon 24
07-02-2025 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: للبنان فرصة ذهبية بوجود الرئيسين العماد جوزاف عون ونواف سلام لمعالجة كافة المواضيع العالقة، وأتمنى على الجميع وضع يدهم بيد الرئيسين
lebanon 24
07/02/2025 20:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نبيل بدر بعد اجتماع كتلة "لبنان الجديد" مع نواف سلام: تسمية سلام جاءت عن طريق مشاورات داخلية واقتناع بضرورة التغيير ولا يجب أن تنسب أي كتلة لنفسها الفضل بالتغيير
lebanon 24
07/02/2025 20:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" مع رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام: هناك فرصة للتوازن وللشراكة الفعلية بين اللبنانيين وللإصلاح وتسمية نواف سلام ليست هزيمة لأحد
lebanon 24
07/02/2025 20:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": البحث بشأن الحقائب والأسماء الوزارية سيُستكمل يوم غدٍ وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كان سلام سيزور بعبدا يوم غدٍ الخميس للقاء آخر مع عون
lebanon 24
07/02/2025 20:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2025-02-07
13:16 | 2025-02-07
13:14 | 2025-02-07
13:13 | 2025-02-07
12:54 | 2025-02-07
12:53 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24