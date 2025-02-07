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العاهل الأردني: نؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ومضاعفة المساعدات الإنسانية وإنهاء التصعيد في الضفة
Lebanon 24
07-02-2025
|
11:23
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