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الجناح العسكري لحركة حماس يعلن أسماء ثلاثة رهائن إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم بموجب العملية الخامسة من صفقة التبادل

Lebanon 24
07-02-2025 | 11:43
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