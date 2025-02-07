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حركة حماس: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا السبت

Lebanon 24
07-02-2025 | 12:09
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