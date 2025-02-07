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زيلينسكي يرد على دعوة ترامب لكييف إلى إمداد الولايات المتحدة بمعادن نادرة بدعوته إلى إبرام اتفاق وضمانات أمنية
Lebanon 24
07-02-2025
|
12:54
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