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القناة 12 الإسرائيلية عن استطلاع للرأي: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله

Lebanon 24
07-02-2025 | 15:45
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