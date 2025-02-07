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ترامب: تقويض جنوب إفريقيا لسياستنا الخارجية يشكل تهديدات لأمن أمتنا وحلفائنا وشركائنا الأفارقة ومصالحنا

Lebanon 24
07-02-2025 | 18:18
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