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كتائب القسام كتيبة طولكرم: تشكيلاتنا القتالية استهدفت برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير قوة للاحتلال في الحي الجنوبي

Lebanon 24
07-02-2025 | 18:44
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