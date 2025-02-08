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استعدادات لبدء تنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة

Lebanon 24
08-02-2025 | 00:02
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