Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتجه لوسط قطاع غزة تمهيدا لاستلام الرهائن الإسرائيليين الـ3

Lebanon 24
08-02-2025 | 02:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتسلم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في غزة
lebanon 24
08/02/2025 13:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نأمل استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات إلى القطاع
lebanon 24
08/02/2025 13:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"سكاي نيوز": شمال قطاع غزة يفتقر إلى كل مقومات الحياة وهو بحاجة لتكثيف المساعدات الإنسانية
lebanon 24
08/02/2025 13:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزور إسرائيل وتلتقي بعائلات الرهائن في غزة
lebanon 24
08/02/2025 13:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:57 | 2025-02-08
05:40 | 2025-02-08
05:29 | 2025-02-08
05:27 | 2025-02-08
05:22 | 2025-02-08
05:19 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24