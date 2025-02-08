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أسير إسرائيلي من على منصة تسليم الأسرى بدير البلح: نحن على قيد الحياة بفضل كتائب القسام وأرغب أن تستمر المفاوضات وتنتهي الحرب

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:18
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