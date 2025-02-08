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ميقاتي خلال لقائه مع أورتاغوس: نطالب الولايات المتحدة التي ترعى وقف إطلاق النار بإتمام الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان بحلول 18 شباط الجاري

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:27
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