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السفير البريطاني في إسرائيل: حالة المختطفين المفرج عنهم مقلقة ويتعين علينا أن نخرجهم جميعا من غزة في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:11
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