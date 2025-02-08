Advertisement

أخبار عاجلة

مكية يتلو أسماء الوزراء الجدد

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية يتلو مرسوم إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
lebanon 24
08/02/2025 19:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. تعرفوا إلى الوزراء الجدد في حكومة نواف سلام
lebanon 24
08/02/2025 19:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: التنوع في أسماء الوزراء لن يكون عائقا أمام عمل الحكومة وأي تشكيلة حكومية لن ترضي الجميع وسنعمل بشكل موحد
lebanon 24
08/02/2025 19:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. تشكيل حكومة جديدة للبنان وهذه أسماء الوزراء
lebanon 24
08/02/2025 19:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:05 | 2025-02-08
11:57 | 2025-02-08
11:54 | 2025-02-08
11:54 | 2025-02-08
11:53 | 2025-02-08
11:53 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24