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مسؤول إسرائيلي: الوفد المفاوض سيبحث في الدوحة تفاصيل فنية بشأن المرحلة الثانية

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:42
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