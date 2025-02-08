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نادي الأسير الفلسطيني: أغلب الأسرى ضمن الصفقة الذين أفرج عنهم بعد حرب الإبادة يُعانون من مشاكل صحية

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:02
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