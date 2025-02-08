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وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"mtv": هناك أمل بهذه الحكومة وستكون منتجة والمنطقة تتّجه نحو السلام ولدينا فرصة وعلينا الاستفادة منها

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:12
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