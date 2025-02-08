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نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ "الجديد": الحكومة الجديدة سوف تسعى لتجديد الثقة وإعادة بناء الدولة وبناء علاقة صحية بين المواطنين والدولة

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:44
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