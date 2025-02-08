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غانتس: منذ اللحظة الأولى قلنا إن استعادة المختطفين هدف حرب له أولوية على غيره لأن المختطفين لا وقت لديهم

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:49
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