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عون: توافقت مع الرئيس سلام على ألاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:54
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