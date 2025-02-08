Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتوسيع نطاق التهجير من المخيمات في الضفة

Lebanon 24
08-02-2025 | 12:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: نحذر إسرائيل من تنفيذ الضم والتهجير
lebanon 24
09/02/2025 01:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية": أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة تصفية للقضية الفلسطينية
lebanon 24
09/02/2025 01:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: مسقط تؤكد على موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات للتهجير من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية
lebanon 24
09/02/2025 01:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة التحرير الفلسطينية: نرفض كل دعوات التهجير
lebanon 24
09/02/2025 01:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:56 | 2025-02-08
16:52 | 2025-02-08
16:49 | 2025-02-08
16:47 | 2025-02-08
16:42 | 2025-02-08
16:42 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24