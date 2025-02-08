رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر قناة "الشرق": بعد تشكيل الحكومة الجديدة اتصلت بالرئيس نواف سلام وتمنيت له النجاح مع الوزراء لمواجهة التحديات المستمرة

Lebanon 24