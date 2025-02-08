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ميقاتي: شددت أمام أورتاغوس على أمر أساسي وهو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان وتطبيق القرار 1701 والعمل الجاد على استقرار طويل الأمد في الجنوب

Lebanon 24
08-02-2025 | 13:11
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الرئيس عون: يرتبط الاستقرار في الجنوب بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي كما يُعدّ إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق
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