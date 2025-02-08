ميقاتي: شددت أمام أورتاغوس على أمر أساسي وهو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان وتطبيق القرار 1701 والعمل الجاد على استقرار طويل الأمد في الجنوب

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