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ميقاتي: يمكن الاستفادة من خطاب القسم للرئيس عون وعُمر الحكومة ليس طويلاً ولكن يمكن تنفيذ الكثير والوصول إلى المبتغى المطلوب

Lebanon 24
08-02-2025 | 13:13
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