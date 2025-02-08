Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس البرلمان الإيراني: خامنئي قال لن نتفاوض مع أميركا والأمر انتهى

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: إرادة الشعب الفلسطيني انتصرت على قنابل إسرائيل
lebanon 24
09/02/2025 01:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية: طهران اكتسبت قدرات نووية أكبر منذ انسحاب أميركا من الاتفاق
lebanon 24
09/02/2025 01:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي: ضغط أميركا أوقف نوايا إسرائيل بشن هجمات على العراق (العربية)
lebanon 24
09/02/2025 01:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: سقوط الأسد يسبّب اضطراباً للمقاومة ولكنّها ستتكيّف مع الظروف الجديدة وتصبح أقوى
lebanon 24
09/02/2025 01:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:56 | 2025-02-08
16:52 | 2025-02-08
16:49 | 2025-02-08
16:47 | 2025-02-08
16:42 | 2025-02-08
16:42 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24