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يديعوت أحرونوت: المواقع التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي الليلة تقع إلى الشرق من شارع صلاح الدين

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:29
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