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المقرر الأممي للحق في السكن للجزيرة مباشر: 70 % من مباني قطاع غزة تم تدميرها جراء الحرب الإسرائيلية

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:42
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