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الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي بين ماكرون وكل من الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:41
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