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ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في إرساء الاستقرار على الحدود السورية اللبنانية

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:42
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