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الخارجية الأردنية: دعوة إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية تحريضية وتمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:52
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