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جرافات العدو الإسرائيلي تخرب البنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم (القدس)

Lebanon 24
09-02-2025 | 00:09
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