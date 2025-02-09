Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد حامل مع جنينها في مخيم نور شمس بسبب إعاقة إسرائيل لطواقم الإسعاف

Lebanon 24
09-02-2025 | 02:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: قتيل وإصابتان بحالة متوسطة برصاص إسرائيلي قرب مخيم قلنديا في الضفة الغربية
lebanon 24
09/02/2025 14:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة متأثرة بجروح في الرأس إثر إطلاق العدو الإسرائيلي الرصاص عليها في منطقة مثلث الشهداء بجنين
lebanon 24
09/02/2025 14:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتوسيع نطاق التهجير من المخيمات في الضفة
lebanon 24
09/02/2025 14:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: نقص في الإمدادات الحيوية في جنين ومخيمها بسبب الحصار الناجم عن العملية العسكرية الإسرائيلية
lebanon 24
09/02/2025 14:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2025-02-09
07:02 | 2025-02-09
06:46 | 2025-02-09
06:40 | 2025-02-09
06:38 | 2025-02-09
06:37 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24