Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يجبر عائلات على النزوح من مخيم الفارعة بالضفة (العربية)

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العدو الإسرائيلي يجبر عائلات فلسطينية على النزوح من منازلهم بمنطقة الجبل في بلدة طمون جنوب طوباس
lebanon 24
09/02/2025 14:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي فجر منزلا وسط مخيم طولكرم بالضفة
lebanon 24
09/02/2025 14:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ جنين: الجيش الإسرائيلي دمر المخيم بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف فلسطيني
lebanon 24
09/02/2025 14:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ طوباس بالضفة الغربية: إسرائيل اجتاحت المدينة وفرضت حظر تجوال في مخيم الفارعة
lebanon 24
09/02/2025 14:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2025-02-09
07:02 | 2025-02-09
06:46 | 2025-02-09
06:40 | 2025-02-09
06:38 | 2025-02-09
06:37 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24