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حماس: شعبنا الفلسطيني في غزة أسقط بصموده وثباته على أرضه وبطولات المقاومة أوهام الاحتلال وقيادته الفاشية بالسيطرة العسكرية على القطاع وتقسيمه

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:40
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